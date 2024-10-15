توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والنيابة العامة المصرية

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي يعقد بالعاصمة النمساوية فيينا.

وخلال اللقاء تم توقيع مذكرة التفاهم المبرمة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والنيابة العامة المصرية، والتي تهدف إلى تكثيف العمل الثنائي لمكافحة التهديدات الإجرامية لاسيما الظواهر الإجرامية المستحدثة، وتفعيل آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية، والعمل على الاستفادة من خبرات النيابة العامة على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتبادل الخبرات الفنية في مجال مكافحة الجريمة.