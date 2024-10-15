“القاهرة الإخبارية”: قصف الاحتلال يطال قطاع غزة بأكمله والعملية البرية تتركز بالشمال

تحدث يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، عن تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على أن القصف الإسرائيلي متواصل على جميع المحافظات في قطاع غزة، مؤكدًا أن العملية البرية الإسرائيلية تركزت الآن في شمال القطاع تحديدا في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون ومنطقة السفطاوي، والتي استهدف فيها الاحتلال منزلا كان يأوي عددا من النازحين.

وأضاف “أبو كويك”، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك تكثيف لإطلاق القذائف المدفعية صوب المناطق الغربية من جباليا بينما استهدفت الطائرات كل من يحاول التحرك بين شوارع المخيم، مشددًا على أن طائرات الاحتلال أطلقت النار اليوم في محيط مشفى كمال عدوان في جباليا.

وتابع: "شنت الطائرات الحربية هجمات على مناطق متفرقة من المحافظة الشمالية، ويلاحظ أن عمليات النسف الواسعة تنفذ خلال ساعات الليل حيث يضع الجنود براميلا متفجرة في أنحاء مختلفة من المحافظة.. استهدفت قوات الاحتلال منزلا لعائلة الدحدوح أسفر عن استشهاد 3 مواطنين، موضحًا أن الحال لم يكن أفضل في المنطقة الغربية والجنوبية بعد أن دمرت الطائرات الإسرائيلية عدة منازل في سلسلة غارات متزامنة ما أدى إلى استشهاد مواطنين وفقدان آخرين تحت أنقاض المنازل المدمرة.