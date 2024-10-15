بطولة أفريقيا لليد .. نصرة عيد أفضل لاعبة بمواجهة الأهلي وبطل الكونغو

حصلت نصرة عيد لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على جائزة أفضل لاعبة في مباراة أوتوهو الكونغولي، التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة إفريقيا للأندية المقامة بمدينة العيون بالمغرب.



وقدمت نصرة أداءً مميزًا ساهم في فوز «سيدات يد الأهلي» بنتيجة 35-27، والتأهل إلى ربع النهائي كمتصدر للمجموعة الثانية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق مع بريميرو دو أوجوستو الأنجولي غدا الأربعاء ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏

‏‎نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.