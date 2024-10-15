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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

سيدات يد الأهلي يفزن على بطل الكونغو ويحسمن التأهل إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

تأهل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية، التي تقام بالمغرب بعد الفوز على أوتوهو ‏الكونغولي بنتيجة 35-27 ضمن المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم‎.‎
 

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بطولة أفريقيا لليد .. موعد مواجهة الأهلي الختامية بدور المجموعات

‎‏‎وسيطر الفريق على مجريات الشوط الأول ونجح في إنهاء الشوط بنتيجة 16-10‏‎.‎

‎وفي الشوط الثاني واصل الأهلي تفوقه وسيطرته بفضل خبرات اللاعبات، لينهي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 35-27، ويتأهل ‏الفريق إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة‎.‎

‎‏‎ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره بريميرو دي أوجوستو الأنجولي غدًا، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة إفريقيا‎.‎

وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏‎ ‎
‏‎نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا ‏نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.‏

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