تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بولي العهد السعودي.. تدشين مجلس التنسيق الأعلى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمطار القاهرة، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين.

في السطور التالية نرصد تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بولي العهد السعودي

اصطحب الرئيس السيسي ضيف مصر إلى قصر الاتحادية وأُجريت مراسم استقبال رسمية

عقد الرئيس والأمير لقاء ثنائيا أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين

استعرضا تفاصيل الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية

شدد الرئيس السيسي على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة

أكد الرئيس أهمية مواصلة التنسيق والتعاون لتجاوز المرحلة الدقيقة للمنطقة وعالمنا الإسلامي

أشار للحرص المُتبادل على ترجمة الروابط التاريخية عبر تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية

تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس وولي العهد السعودي

بحث الرئيس السيسي وولي العهد السعودي التطورات الإقليمية والأوضاع في غزة ولبنان

شددا على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة

أكدا أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها التسبب في استمرار الصراع بالمنطقة

طالبا ببدء خطوات للتهدئة في قطاع غزة ولبنان ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة

توافقا على خطورة الوضع الإقليمي وأكدا ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان

ناقشا عددا من القضايا الإقليمية منها أوضاع السودان وليبيا وسوريا وأمن البحر الأحمر

بحثا تطوير الشراكة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والطاقة والنقل والسياحة

نقل الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين

أكد الأمير اهتمام المملكة بتعزيز العلاقات ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة