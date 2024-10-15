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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مواجهة حسم التأهل ..مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيل لاعبيه الأساسي في مواجهة موريتانيا، التي تنطلق في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "شيخا ولد بيديا" بدولة موريتانيا، لحساب منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

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وجاء تشكيل المنتخب في اللقاء كما يلي: 
حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - خالد صبحي - رامي ربيعة - أحمد عيد.
الوسط :محمود صابر - مروان عطية.
الهجوم : عمر مرموش - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو".

بينما  يتواجد على مقاعد بدلاء منتخب مصر كلا من محمد عواد و مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وحمدي فتحي وناصر ماهر ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل.

ويأتي ترتيب مصر في صدارة المجموعة ، التي جاءت كاملة بعد الجولة الثالثة على النحو التالي :
1- منتخب مصر 9 نقاط.
2- منتخب كاب فيردي 3 نقاط.
3- منتخب بوتسوانا 3 نقاط.
4- منتخب موريتانيا 3 نقاط.

ويحتاج المنتخب الوطني إلى نقطة وحيدة فقط لحسم التأهل إلى نهائيات البطولة القارية.

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