عضو مجلس الأهلي يحفز سيدات الأهلي قبل ملاقاة بطل الكونغو

حرص الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال وسيدات» بالنادي الأهلي ، المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية المقامة في المغرب، حرص على الاجتماع مع اللاعبات وجهازهن الفني والطبي والإداري قبل مباراة أوتوهو الكونغولي .



‏‎وأكد أهمية التركيز خلال مباراة أوتوهو وتقديم أفضل ما يمكن، من أجل مواصلة العروض القوية التي يقدمها الفريق والاستمرار في السعي نحو المنافسة على اللقب.

‏‎وشدد الدكتور مهند مجدي على الثقة الكاملة في الجهاز الفني واللاعبات، وطموح الفريق لتحقيق إنجاز كبير، يليق بالنادي ويلبي طموحات جماهيره.