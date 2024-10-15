سلطنة عُمان تحتفل بيوم المرأة العُمانية الخميس القادم

تحتفل سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية يوم الخميس القادم بيوم المرأة العُمانية الذي يوافق الـ 17 من أكتوبر، وخُصص هذا العام في مجال الثقافة والأدب والمخطوطات.

وسيتضمن الحفل أوبريت بعنوان "حواء عمان" وتكريم شخصيات عُمانيات رائدات في مجال "الثقافة والأدب والمخطوطات".

وقالت وضحة بنت سالم العلوية، مديرة شئون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية: "يأتي الاحتفال بيوم المرأة العُمانية في الـ 17 من أكتوبر من كل عام تجسيدًا لاهتمام سلطنة عُمان بالمرأة العُمانية، وإيمانًا بدورها الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة، وتأصيلًا لتوجيهات السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان حول تعزيز مكانتها وقدراتها وتسهيل الفرص المناسبة لها باعتبارها ركنًا أساسيًّا من أركان النهضة العُمانية ومسيرة البناء.

وأكدت بأن وزارة التنمية الاجتماعية قد خصّصت الاحتفال هذا العام في مجال الثقافة والأدب والمخطوطات؛ لإبراز إسهامات المرأة العُمانية الثقافية والأدبية المتجسّدة في المحافل والمناسبات والمهرجانات الوطنية والإقليمية والدولية، حيث إنها شاركت - بكل تفانٍ- في النادي الثقافي العُماني، ومؤسسات المجتمع المدني كجمعية الكتّاب والأدباء، وجمعية الصحفيين العُمانية، والجمعية العُمانية للمسرح، ومؤسسة مجاز كإحدى المنصات الثقافية الشبابية الفاعلة، وغيرها من المؤسسات، كما حققت المرأة العُمانية مراكز متقدمة في الجوائز " الثقافية والأدبية" العربية والدولية، وأصبحت محل إشادة وتقدير.

وإيمانًا بأهمية تقدير وتطوير مجالات مشاركة المرأة العُمانية في الوسط الإقليمي ـ وبالتحديد العربي ـ أشارت مديرة شئون المرأة عن إعلان مسقط عاصمة للمرأة العربية لعام 2024م خلال انعقاد الدورة الـ 43 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية برئاسة سلطنة عُمان في مطلع عام 2024م الجاري؛ ليبرز التوجهّات السامية والجهود الوطنية لتأسيس بيئة محفّزة في مجال الإبداع والابتكار والملكية الفكرية للبراءات العلمية للمرأة.

وأشارت إلى أن سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون الاستراتيجي مع الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني قدمت التقرير الوطني الرابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والتقرير الوطني حول إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، واللذان يظهران التقدم المحرز للمرأة في سلطنة عُمان، ومستعرضان التدابير الوطنية حول أفضل الممارسات الجيدة للمرأة في الوضع العام والخاص وذلك تأكيدًا للالتزامات الدولية.

وقالت مديرة شئون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية: إن المرأة العُمانية مشاركة بشكل فعّال في المنظمات الدولية الإنسانية بمستويات رفيعة، حيث مثّلت سلطنة عُمان في عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" خلال الفترة من 2024م إلى 2026م، كما مثّلت في عضوية لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة للفترة من 2023م إلى 2026م، وكذلك عضوة في لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في الأمم المتحدة للفترة من 2025م إلى 2028م الأمر الذي يظهر مستوى الكفاءة والثقة الوطنية للمرأة العُمانية وإمكاناتها.