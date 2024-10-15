تفاصيل حالة الطقس في مصر لمدة أسبوع.. درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس بداية من اليوم ولمدة أسبوع، حيث أكدت على وجود بعض الظواهر الجوية المتوقعة التي تضرب البلاد في معظم المدن والمحافظات، على أن تستمر الظواهر الجوية بداية من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل.

ومن المتوقع استمرار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمقربة من المسحطات المائية، ويستمر سقوط الأمطار لمدة 3 أيام، تبدأ اليوم وتكون خفيفة وتصل إلى متوسطة يوم الثلاثاء المقبل، على مناطق من السواحل الغربية وشمل الوجه البحري «إسكندرية مطروح العملين، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد».

كما تسقط أمطارا خفيفة يومي الأربعاء والخميس على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تنشط الرياح أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 درجة، والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة، والصغرى 20 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 35 درجة، والصغرى 24 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 32 درجة، والصغرى 19 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة، والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 درجة، والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة، والصغرى 20 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 33 درجة، والصغرى 24 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 31 درجة، والصغرى 18 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة، والصغرى 22 درجة مئوية.