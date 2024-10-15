إنفوجراف.. جهود مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٦٧ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٨ وحتى ١٤ اكتوبر الجاري.

قافلة بيطرية مجانية

وخلال هذا الأسبوع نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة بداية 24 قافلة بيطرية مجانية لحماية الثروة الحيوانية ضمن مبادرة بداية، بنواحي قرى المحافظة، حيث تم عمل رش وتجريع وعلاج عدد (17258) راس ماشية، وتم عقد ندوات ارشادية للأمراض المشتركة واهمية التحصين، كما تم الانتهاء من تحصين 36 ألف و473 رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، كما نفذت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان فرع بنها، قافلة بيطرية مجانية بالمركز الإرشادي بدملو، وتم عقد ندوة إرشادية توعوية، وتم الكشف على الدواجن والحيوانات، وتم تقديم خدمات التحصين والعلاج بالمجان، كما عقدت مديرية الطب البيطرى، اجتماع بشأن مراكز تجميع الألبان بحضور منسق تطوير مراكز تجميع الألبان بالوزارة، و تم مناقشه تطوير مراكز تجميع الألبان بالمحافظة.



بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الوحدات والجمعيات الزراعية والمراكز الارشادية بمراكز: تلا والباجور ومنوف، للوقوف على سير وانتظام العمل، كما تم ازالة عدد (41) حالة تعدي على الاراضي الزراعية ومواصلة اعمال تطهير المساقي، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة إرشادية تحت عنوان: "صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية حصنك الأمين"، بحضور ممثلي وزارة الزراعة وصندوق التأمين علي الثروة الحيوانية وممثلي مديرية الطب البيطري، كما تم زيارة الجمعية المشتركة بقلين وكذلك الإدارة الزراعية، لمتابعة سير العمل، كما تم الانتهاء من تحصين 54 الف رأس من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.



فيما نفذت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، يوم حقلي في زمام جمعيه الكردي بحضور عدد من المزارعين، كما تم المرور علي الاراضي المعدة للزراعات الشتوية و المنزرعة فاصوليا، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية موسعة حول الزراعات الشتوية والنهوض بمحصول القمح، كما نفذت مديرية الطب البيطرى، قوافل بيطرية مجانية بنطاق المحافظة لخدمة المربين بالمجان، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 4 قوافل بيطرية شاملة بمراكز: الزقازيق، فاقوس، الابراهيمية، حيث تم علاج الامراض: الباطنية، التنفسية، الجراحية، التناسلية، وفحص السونار ورش وتجريع وترقيم وتسجيل أكثر من 5874 حيوان، كما تم التفتيش على اسواق بيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم، كذلك مراكز بيع الأدوية البيطرية بمراكز كفر صقر، منيا القمح، كما تم الانتهاء من تحصين 93 ألف و693 راس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.



ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، قافلة إرشادية بزمام خورشيد، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومدرسة الشئون الصحية، حول أهم أمراض الماشية، كما تم تنفيذ يوم حصاد لمحصول الأرز، كما تم تنفيذ ندوة حول أهم الممارسات الزراعية الجيدة لبنجر السكر، كما تم المرور على الزراعات، كذلك استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، لجنة متابعة الأسمدة ومنظومة كارت الفلاح، لمتابعة الجمعيات الزراعية، بجنوب بورسعيد وشرق القناة، وقد تم عقد اجتماع تنسيقي موسع.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، ندوة حول ترشيد استهلاك المياه وطرق مكافحة القوارض واستخدامات قش الأرز، كما تم إجراء زيارات حقلية للوقوف على اهم المشاكل التي تواجه المزارعين والمربين، كما نظمت مديرية الطب البيطري، قافله بيطريه للكشف والعلاج بالمجان بقرية المرابعين التابعة لمركز كفر سعد، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، لقاء مع العاملين بالمديرية لمراجعة كافة الأعمال والأنشطة المخطط تنفيذها، كما تم استقبال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، كما تم مرافقة رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس قطاع الخدمات الزراعية، لتفقد المناطق المستهدف زراعتها لإكثار تقاوي بنجر السكر.



وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، المرور لمتابعة وفحص المحاصيل المنزرعة للموسم الشتوي، كما تم شن حملات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة حالتين تعدى على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم، طامية، كما نفذت مديرية الطب البيطري، قوافل بيطرية علاجية مجانية، وتم تقديم جميع الخدمات البيطرية المجانية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، ندوة ارشادية حول الممارسات الزراعية الحديثة لترشيد استخدام مياه الري والأسمدة، واستخدام التقاوي المعتمدة، فضلا عن التوعية بأهمية الزراعة العضوية، كما نفذت مديرية الطب البيطري، ندوة لتوعية المواطنين بأهمية التحصينات الوقائية في الحفاظ على الثروة الحيوانية.



وخلال هذا الأسبوع أيضا أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قوافل بيطرية مجانية وقائية إرشادية بعدد من قبل المحافظة، كما تم عقد اجتماع مع الادارات البيطرية، والأطباء البيطريين، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، بالمرور الميداني على الجمعية الزراعية التعاونية بمركز أسيوط، لتفقد اعمال الجمعية ومخازنها تمهيدا لبدء الموسم الشتوي، كذلك تم استقبال الخبير الإيطالي ممثلاً من التعاون الإيطالي لمشروع تحسين الميكنة الزراعية.

فيما أعلنت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، استمرار اعمال تطهير المساقى الخصوصية، حيث تم تطهير المساقي بناحيه الجبيرات مركز طهطها بكراكات جهاز تحسين الاراضي، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، بتفقد غابات المنجروف بمدينة سفاجا ومتابعة اعمال تجميع البذور وزراعة الشتلات، كما قامت مديرية الطب البيطرى، بالتعاون مع جمعيه كارت للرفق بالحيوان، بتطعيم مجموعه من الكلاب الضالة ضد مرض السعار وذلك حرصا على حمايه صحه الانسان و الحيوان من مرض السعار، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، وبالتعاون مع مشروع تعزيز المرونة المناخية، ندوة ارشادية حول تحسين كفاءة تطوير قنوات الري الفرعية واهميتها في تعزيز الإنتاجية الزراعية.



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.