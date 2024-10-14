الزراعة: جني 50 % من محصول القطن و فتح مراكز التجميع غدا لتسويقه

أكد الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن بأن لجنة منظومة تداول القطن الزهر قررت فتح جميع مراكز تجميع الاقطان التابعة للمنظومة بكافة محافظات الوجه البحرى لاستقبال الأقطان من المزارعين أعتبارًا من يوم غدًا الثلاثاء 15/10/2024، ذلك وفى ضوء البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة والتى تشير الى أنه قد تم الانتهاء من جنى حوالى 50% من اقطان الوجه البحري، وبناءًا على رغبة العديد من مزارعى القطن بالوجه البحرى فى السماح لهم بالبدء فى توريد الاقطان للمنظومة، وتم التوافق على توفير وزارة المالية التمويل المطلوب لوزارة قطاع الأعمال العام، لشراء القطن من المزارعين.

وفي سياق متصل أوضح عمارة واكد علي دعم الدولة للفلاح المصري فى هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، مشيراً إلى أن القيادة الساسية تولي أهمية للقطن كمحصول إستراتيجي هام يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصرى، وتعتمد عليه الكثير من الصناعات.



يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للعمل من أجل النهوض بمحصول القطن، وتنفيذًا لتعليمات الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أكد علي التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن الذي سبق اعلانه بجلسة مجلس الوزراء رقم (277)، بتاريخ 15 فبراير الماضي، 12 الف جنية للقنطار اقطان وجه بحري و10 آلاف وجه قبلى، وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين تنفيذًا لتوجيهات اللجنة الوزارية المشكلة فى هذا الشأن، واستنادًا الى أحكام القرار الوزارى رقم 25 لسنة 2024 بشأن نظام تداول القطن الزهر موسم 2024/2025.