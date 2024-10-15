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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رضا شحاتة يكشف الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام موريتانيا

منتخب مصر
منتخب مصر

قال رضا شحاتة نجم الكرة المصرية السابق، إن منتخب موريتانيا منظم جدا دفاعيا وهجوميا، ولديهم حلول ولديهم شغل فني واضح وضايقوا المنتخب لمدة 70 دقيقة.

وأضاف رضا شحاتة في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن بعد الهدف الأول للمنتخب خُلقت المساحات بسبب هجومهم، وهذا ما يميز منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة

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تشكيل منتخب مصر الأقرب أمام موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

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موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا اليوم في تصفيات أمم أفريقيا والقناة الناقلة

وتابع شحاتة: موريتانيا ليس لديهم حلول غير الفوز، وهو ما سيصنع مساحات كبيرة، يمكننا المكسب من خلالها خاصة إذا كان هناك تركيز كبير من اللاعبين.

واختتم رضا شحاتة: الأفضل أن يلعب المنتخب بنفس طريقته، وأحيانا الطريقة على الورق تختلف عنها في الملعب، وهناك مرونة في طرق اللعب أثناء المباراة خلال الحالات الهجومية والدفاعية.

موعد مباراة مصر وموريتانيا والقناة الناقلة والمعلق ..

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وموريتانيا في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الشيخ ولد بيديا، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

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