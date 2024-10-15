116 كأس وميدالية و20 رقمًا قياسيًا لسباحي المنيا في بطولة الصعيد بالغردقة

حصد فريق سباحة نادي المنيا الرياضي، أكثر من 100 ميدالية، والعديد من الكؤوس، وتحطيم الأرقام القياسية خلال بطولة الصعيد للسباحة بالغردقة، وسط إشادات بسباحي النادي في الأعمار السنية المختلفة.

حيث شارك النادي بـ 90 سباحا من بينهم، 40 سباح لمواليد، 2011- 2012- 2013، و 50 سباح مواليد : 2014- 2015- 2016- 2017 والعمومي، وحصل فريق سباحة النادي على 107 ميدالية متنوعة من بينها، 26 ذهبية، 51 فضية، 30 برونزية، وكذلك الفوز بـ 7 كؤوس مراحل، وكأسان أحسن سباح للسباحين: "عبد الرحمن وليد علي" و "محمد عصام".

20 رقمًا قياسيًا

كما حقق السباحون 20 رقمًا قياسيًا لكل من ، عبد الرحمن وليد علي - 5 أرقام قياسية ، محمد عصام - 5 أرقام قياسية، كيفين سامح عدلي 3 أرقام قياسية ، جني علاء محمد - 3 أرقام قياسية، بيشوي جرجس - 3 أرقام قياسية، بدر محمد بدر رقم قياسي ، وكانت أقيمت البطولة بمدينة الغردقة بمشاركة 31 ناديًا، وحصل نادي المنيا على المركز الرابع في الترتيب العام.

وحرص أعضاء مجلس إدارة نادي المنيا، على حضور فعاليات البطولة، حيث حضر كل من، أحمد علي، والمهندس علي بهاء، لدعم وتشجيع أبناء النادي، وضم الجهاز الفني لسباحة نادي المنيا كل من: دكتور محمد تايسون رئيساً للجهاز الفني، وكابتن محمود هاني مدير فني فرق السباح، كابتن أيمن فتح الباب مديراً فنياً لقطاع التجهيزي والمدارس، كابتن أحمد عبد الغني مدرب عام قطاع البطولة، كابتن حامد عاطف مدرب، كابتن أحمد سعيد مدرب، كابتن رويدا مدربة الفتيات، ودكتور محمود سليمان مدير حمام السباحة.