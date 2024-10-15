ضبط دجالي كرموز للعلاج الروحانى بالإسكندرية وتزويج الفتايات وعلاج مشكلة الانجاب

نجحت الاجهزة الامنية بمديرية امن الاسكندرية فى ضبط شابين يقومان بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قدرتهما على العلاج الروحاني ومزاولة أعمال السحر والدجل؛ للنصب والاحتيال على المواطنين بالإسكندرية.

كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد وردت معلومات سرية بقيام عاطلان بالنصب على المواطنين وايهمامهم بقدرتهما على العلاج الروحانى وتزويج البنات وعلاج السيدات التى لم تنجب مقابل مبالغ مالية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ممارسة عاطلَين، للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرتهما على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل و2 هاتف محمول، تبين احتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وممارستهما للنصب على المواطنين وابتزازهم للتحصيل على مبالغ مالية منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال بجميع أشكالها.