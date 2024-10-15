جامعة السادات بالمنوفية تطلق 100 يوم رياضة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"

أطلقت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، "الإدارة العامة لرعاية الطلاب"، مبادرة 100 يوم رياضة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " حرصا من القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى ووضع التنمية البشرية على راس الأولويات الوطنية لتنمية وتطوير شخصية شباب مصر ولتشجيع ممارسة الرياضة ورفع معدلات النشاط البدنى داخل الجامعات المصرية والبيئة المحيطة بالجامعات من خلال تنظيم فاعليات رياضية على مدار العام والمشاركة من الجنسين بما يساهم فى تحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض السارية وتطوير مهارات التواصل الاجتماعى والقيم السامية الرياضية، ومن الأهداف التى تحرص على تحقيقها تلك المبادرة هى تشجيع ممارسة الرياضة للجنسين داخل الجامعات والبيئة المحلية المحيطة بها، كذلك رفع معدلات النشاط البدنى للمشاركين والوقاية من الأمراض الغير السارية، وأيضا توفير بيئة اجتماعية داعمة للتواصل الايجابى بين المشاركين.

تأتى المبادرة برعاية الدكتور محمد ايمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور خميس محمد خميس، مشرف قطاع شئون التعليم والطلاب، وإشراف حافظ زايد، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور باسم حجازي، مدير إدارة النشاط الرياضي، وبحضور الدكتور ياسر داوود، عميد كلية التجارة، وهيثم قنديل امين الكلية.

وقامت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، بتقديم الشكر للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يوجه دائمًا بتنفيذ مبادرات تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة وجعلها جزءًا من نمط حياة الطلاب في الجامعة وخارجها، موجهًا التحية لأبنائها وبناتها الطلاب، مشيدة بمشاركتهم بمختلف الأنشطة الطلابية، ضمن مبادرة 100 يوم رياضة، والتي تهدف للارتقاء بالرياضة بشكل مستمر؛ وتحسين الصحة البدنية للشباب.

وأكد الدكتور خميس محمد خميس، مشرف قطاع شئون التعليم والطلاب، أن جامعة مدينة السادات تقدم كافة أوجه الدعم لتنفيذ الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، إلى جانب رعايتها الدائمة والمستمرة لأبنائها الطلاب المتميزين، بما يضمن تنمية مواهبهم في كافة المجالات وصقل شخصياتهم على النحو الأمثل لتخريج شباب واعد متميز في مختلف المجالات، قادر على الإبداع والابتكار والمشاركة المتميزة في المسابقات والمحافل المحلية والدولية