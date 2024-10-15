الاتحاد العام للمصريين والجاليه في فرنسا باحتفالات السفارة بذكرى أكتوبر .. صور

في إحتفالية رائعة بمناسبة مرور 51 عاماً علي ذكري إنتصارات أكتوبر المجيدة و بدعوة كريمة من اللواء بحري جورج نصير، ملحق الدفاع والمستشار العسكري لجمهورية مصر العربية في فرنسا، حضر ممثلي الاتحاد حفل العيد الوطني لقواتنا المسلحة المصرية العظيمة.



أقيم الحفل في قاعة الاحتفالات بأوتيل "ماريوت" الشانزليزيه في باريس.

حضر الحفل السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، وأعضاء مكتب الدفاع، والقنصل المصري العام تامر توفيق ورؤساء المكاتب الفنية في السفارة، بالإضافة لعدد كبير من السفراء والدبلوماسيين والملحقين العسكريين من العرب والأجانب، وممثلين عن الحكومة ووزارة الدفاع الفرنسية.

وكان ضيف الشرف في الحفل الوزير أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الذي كان في زيارة عمل لباريس.

ألقى السفير علاء يوسف كلمة ترحيب بالضيوف، واشاد بالعلاقات الدبلوماسية المتميزة بين مصر وفرنسا، كما ألقى اللواء جورج نصير كلمة أكد فيها على التعاون المصري الفرنسي في مجال الدفاع والتعاون العسكري من اجل حفظ السلام في المنطقة، كما تحدث عن الانتصار العسكري في اكتوبر ٧٣، والتضحيات التي قدمها أبطالنا البواسل.

وأعقب ذلك بث مقطع فيديو تاريخي يتحدث عن هذه المناسبة الفريدة.

و تميز الحفل بمستوي راقي من التنظيم والترتيب و الذي أشرف عليه العقيد محمد عامر ومعه كافة أعضاء المكتب العسكري بباريس .

وقد أشار عبد الرحيم الخولي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في فرنسا وعضو مجلس الإدارة أن الإحتفال بهذه المناسبه يعد بمثابة إحتفالين الأول بذكرى النصر والثاني بتلاقي كل ابناء الجالية من انحاء الجمهورية الفرنسية ، فكان لقاء وطني يجمع في حب مصر كل الأطياف .



كل عام وجيشنا العظيم ومصرنا الغالية دائماً بخير وتقدم وازدهار وأمن ورقي وأمان .