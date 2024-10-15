مدير التعليم الإبتدائي يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة أولاد جبارة

تفقد عباس أحمد عباس مدير التعليم الابتدائي بإدارة المنشاة التعليمية جنوب محافظة سوهاج سير العملية التعليمية بمدرسة أولاد جبارة للتعليم الأساسي بقطاع العسيرات التعليمي ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج وسليمان بخيت وكيل المديرية وتعليمات محمد أبو الفضل علي مدير عام الإدارة نقيب المعلمين.

وحرص مدير التعليم الابتدائي خلال زيارته على متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط سير العام الدراسي والتحقق من نسبة كثافة الفصول وسد العجز فى المعلمين مؤكداً مسؤولية المعلمين فى متابعة الواجبات المدرسية والمهام الأدائية اليومية والتقييمات الأسبوعية وتطبيق قرار أعمال السنة موجهاً بتكثيف تطبيق الآليات الخاصة بأعمال السنة ونظام التقييمات على صفوف النقل.

وأشار عباس أحمد عباس إلى ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي تحقيقاً للانضباط داخل المدرسة واستخدام آليات لتحفيز التلاميذ وتنفيذ مجموعات التقوية والدعم التعليمي بالمدارس موجهاً بتفعيلها لتحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للتلاميذ وتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة.

وأشاد مدير التعليم الابتدائي بإدارة المنشاة التعليمية خلال جولته بنظافة المدرسة والطرقات والحجرات الدراسية ودورات المياه وتواجد المعلمين داخل الفصول وتفاعلهم مع التلاميذ وتعاونهم مع مدير المدرسة وكذلك حضور التلاميذ بالفصول وانتظام سير العملية التعليمية موجهاً باستمرار تحفيز التلاميذ على الانتظام فى الحضور إلى المدرسة.