الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الاتحاد الموريتاني يعلن عن ممنوعات مباراة مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف الاتحاد الموريتاني لكرة القدم عن قائمة المواد المحظور إدخالها إلى الملعب خلال مباراة المنتخب الموريتاني مع نظيره المصري، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

txt

موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا اليوم في تصفيات أمم أفريقيا والقناة الناقلة

txt

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا

txt

منتخب مصر يتحفز لحسم تذكرة «الكان 2025» أمام موريتانيا

 

كما أعلن عن مواعيد فتح وغلق بوابات الملعب أمام الجماهير.

تقام المباراة اليوم الثلاثاء في الساعة السابعة مساءً ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

وفقًا للبيان الرسمي الذي نشره الاتحاد عبر صفحته على "فيسبوك"، سيتم فتح بوابات الملعب للجماهير بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا.

كما أوضح الاتحاد أنه لن يُسمح للجماهير بإدخال زجاجات المياه ذات الأغطية، بينما يمكن دخول الزجاجات بدون أغطية.

وضمت قائمة المحظورات 10 مواد، تشمل الحيوانات، والأسلحة النارية، والمفرقعات، لضمان سلامة الجميع خلال المباراة.

الجريدة الورقية