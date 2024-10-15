قائد فيلق القدس يشارك في مراسم تشييع الجنرال نيلفوروشان

شارك قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، الثلاثاء في طهران، في مراسم تشييع الجنرال في الحرس الثوري عباس نيلفوروشان الذي قُتل الشهر الماضي في لبنان، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وكان نيلفوروشان قُتل مع الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وبدأت مراسم تشييع الجنرال الإيراني من ساحة الإمام الحسين وسط طهران صباح الثلاثاء، وفق مشاهد نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني في بث مباشر.

واختفى قاآني قبل أسابيع وتناقلت بعض وسائل الإعلام شائعات تفيد بأنه قتل في غارة إسرائيلية على لبنان.

لكنه ظهر أثناء الجنازة الثلاثاء بلباس الحرس الثوري العسكري الأخضر.

وحضر الآلاف مراسم التشييع في ساحة الإمام الحسين رفع الكثير منهم رايات حزب الله الصفراء والأعلام الإيرانية والفلسطينية.