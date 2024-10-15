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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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مؤرخ عسكري: شاركت في القتال كفدائي خلال حروب الاستنزاف (فيديو)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال عبده مباشر، الكاتب والمؤرخ العسكري وكبير المحررين العسكرين، إن بدوره ككاتب كان لا بد له أن يكتب عن الاحتلال لاسيما بعد حرب 1967 وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي احتلت كل أرجاء سيناء، ويتمثل دوره الكبير في نشر الأمل ورفع الوعي لدى المواطنين وتبشيرهم بالنصر ولكنه لم يكتفِ بهذا الدور.

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القائد العسكري المصري إبراهيم الرفاعي

وأضاف «راشد»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن دوره ككاتب لم يكن كافٍ لذا تطوع كفدائي تحت قيادة القائد العسكري المصري إبراهيم الرفاعي كمتطوع مدني، فضلا عن مشاركته في القتال خلف خطوط العدو.

وتابع: «الكتابة وحدها لم تكن تكفيني، أنا عاوز العمل، وكنت أرغب في عمل شئ إيجابي لمقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي، فقاتلت تحت قيادة إبراهيم الرفاعي طوال معارك الاستنزاف وكانت ضمن المرحلة الأولى لمشاركتي في القتال كفدائي».

محرر عسكري

ولفت كبير المحررين العسكرين، إلى أن مرحلته الثانية كفدائي بدأت في حرب أكتوبر 1973، وقد تحول من محرر عسكري أو فدائي إلى مراسل حربي، مشيرًا إلى أن المراسل الحربي لا بد أن يكن موجود في مسرح العمليات الذي يجمع بين القوات المتقاتلة المصرية والإسرائيلية.  
 

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