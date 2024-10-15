نائب محافظ الدقهلية يشهد احتفالية بذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيده

شهد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، احتفالية قصر ثقافة المنصوره التابع لفرع ثقافة الدقهليه التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي بالذكري ال 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيده تزامناً مع عيد القوات الجويه من داخل قاعة المؤتمرات بديوان المحافظه.

وشملت الاحتفالية ( السلام الوطني - قراءة قرآن كريم - عرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر - عرض فني لفرقة المنصوره للموسيقي العربيه - عرض فني لفرقة المنصوره للفنون الشعبيه ) .

جاء ذلك بحضور الشاعر أحمد خاطر رئيس الإدارة المركزيه لإقليم شرق الدلتا الثقافي ، والدكتور عاطف خاطر مدير عام فرع ثقافة الدقهليه ، و عزت زكي مدير قصر ثقافة المنصوره .



وقال العدل، إن حرب أكتوبر المجيده اعادة لمصر عزتها وكرامتها علي أيدي أبطال القوات المسلحه الذين ضحوا بأرواحهموأنفسهم من أجل تحرير أرض سيناء والذين سطرو اسمائهم بحروف من نور في سجل التاريخ العسكري والتاريخ الحديث .



وأكد نائب المحافظ، علي أن معركة المنصوره الجويه تعد اطول معركة جويه عرفها التاريخ ومازالت اعجاز عسكري حتي يومنا هذا ، مشيراً إلي أن أبطال القوات الجويه خاضوا معركه غير متكافئة نظراً لامتلاك العدو لأحدث الطائرات الحديثه ورغم ذلك حقق ابطالنا نصرا ساحقا.



وثمن العدل، دور إقليم شرق الدلتا الثقافي وفرع ثقافة الدقهليه وقصر ثقافة المنصوره علي تنظيم هذه الاحتفالية التي تجسد عظمة حرب أكتوبر لتجديد عظمة هذا الانتصار في نفوسنا .