شقيق مؤمن زكريا لـ الوفد: المتهمون تاجروا بمرضه ونطالب بتوقيع أقصى عقوبة

حضر "محمد زكريا" شقيق لاعب الأهلي مؤمن زكريا ثاني جلسات محاكمة المتهمين بتزييف سحر أخوه.

وقال محمد زكريا، ننتظر توقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين استغلوا وتاجروا بمرض شقيقي.

وأوضح المحامي هيثم الفاو، المدعي بالحق المدني في قضية مؤمن زكريا، أننا أكدنا على أدلة الإتهام في ثاني جلسات محاكمة المتهمين بتزييف وتزوير سحر اللاعب.



وتابع الفاو في تصريحات لـ "الوفد" النيابة وجهت للمتهمين 3 اتهامات وهي الشروع في الاستيلاء على أموال النصب عليه، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، ونشر أخبار كاذبة على الشبكة المعلوماتية.

وطالب زكريا بتوقيع أقصى عقوبة على المهتمين

ورفعت هيئة محكمة جنح الخليفة جلسة محاكمة المتهمين الـ 5 في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا بمحكمة جنح الخليفة، المنعقدة بجمع محاكم زينهم، للقرار

ووصل المتهمين تحت حراسة أمنية مشددة منذ قليل، إلى المحكمة، وجرى إيداعها قفص الاتهام لاستكمال محاكمتهم.

وفي الجلسة الماضية قال المحامي هيثم الفاو المدعي بالحق المدني في تصريحات لـ "الوفد" إن المتهمين استغلوا مرض اللاعب مؤمن زكريا، وتاجروا به، بحثا عن المشاهدات وتربح الأموال.

محامي مؤمن زكريا



وتابع الفاو، المتهمين تواصلوا مع مؤمن زكريا عن طريق أقارب زوجته، وعندما وصل المقابر، وشاهد أعمال السحر المزيفة من صور له كتبت عليها طلاسم، وعروسة مقيدة بها دبابيس، أخذ هذه الأعمال للتخلص منها.

وأردف محامي مؤمن زكريا، أن المتهمين صوروا موكلي خلسة أثناء تواجده في المقابر، لابتذاذه بهذه الصورة، والحصول على مبالغ مالية منه عنوة، لكن هذا لم يتم لتكمن الأجهزة الأمنية من القبض عليهم.

إحالة المتهمين بالنصب على مؤمن زكريا للمحاكمة

وكانت النيابة العامة قد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين في واقعة إيهام اللاعب مؤمن زكريا بالعثور على أعمال سحر خاصة به، أمام مدفن بمنطقة الخليفة، للمحاكمة الجنائية.

وذكر بيان للنائب العام في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة، أنه تلقت النيابة العامة بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تليفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة، مما ألقى الرعب في نفسه، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها، وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.



كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة، وقد طالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التليفزيوني فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الشائعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائي.



كشف اللاعب مؤمن زكريا أمام جهات التحقيق، عن تفاصيل تعرضه للنصب ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرضه لأعمال وسحــر.



أقوال مؤمن زكريا فى واقعة السحر

قال مؤمن زكريا خلال تحقيقات النيابة العامة، أنا لقيت واحد قريب مراتي اسمه مصطفى كلمها وقالها في واحد جارهم اسمه محمد إمام قاله أن في ناس لقوا عمل معمول لـ مؤمن زكريا في المقابر عشان كان العمل معمول على صور بتاعتي وكمان كان في عروسة مربوطة من ايديها ورجليها ودبابيس وكان عليها طلاسم وقالولي تعالى المقابر عشان تشوف العمل.



وتابع مؤمن زكريا في أقواله خلال تحقيقات النيابة، لما روحت قابلت الناس اللي اتمسكوا كان معاهم واحد تاني هرب وهناك وروني الحاجات دي وحطيناها في ميه بملح والورق كان دايب في المياه وكان في صورتين واحدة كبيرة والتانية صغيرة عليهم طلاسم والعروسة مربوطة من الايد والرجل ومكتوب عليها طلاسم والورق محطوط في الميه ودايب وبعد كده اخدنا العروسة وباقي الورق واتخلصنا منهم.



وأكد مؤمن زكريا في أقواله، كان في واحد بيصور الموضوع ده هناك من وقت ما دخلت المقابر واستأذنته انه ميصورش ويمسح الصور دي ومحدش ينزل حاجة ولا ينشر حاجة وبعد كدة فوجئت بتداول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار عني وأنا في المقابر كمان والكلام ده حصل يوم 25 سبتمبر الساعة 10 بالليل وبعدها يوم 28 سبتمبر لقيت الصور منشورة في كل مكان وريهام سعيد بتتكلم عن الموضوع.

وأشار مؤمن زكريا خلال أقواله بتحقيقات النيابة العامة، أنا معرفش الناس دي ولما روحت المقابر وقابلتهم لقيتهم مطلعين الحاجة وبيقولوا ان معمول لي عمل عليها والعروسة حاطين الورق في ميه بملح ولما روحت وروني فيديو للحاجة وهما بيطلعوها من المقابر عشان ابقى متأكد أنها فعلا كانت مفدونة في المقبرة، وكان في واحد بيصور حضوري بالمقابر بدون علمي ولما اكتشفت طلبت منه يمسح الصور.

أنا بتهمهم كلهم بالنصب والتشهير بيا على منصات التواصل عن طريق تكوين عصابة وكان قصدهم منها النصب عليا وتحصيل فلوس واستعمالهم لطرق احتيالية من خلال نشر الأخبار على المنصات دون رضايا عشان ياخدوا الفلوس، وهما اقنعوني أن أنا معمول لي عمل وطلبوا مني أروح المقابر وطلعوا الصورتين والعروسة قدامي.