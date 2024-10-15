سعر الكتكوت يتخطى سعر الدولار في مصر

تتزايد عمليات البحث بين المواطنين، وخاصة ربات البيوت، عن أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، تأتي هذه الزيادة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الدواجن والكتاكيت، حيث شهدت الأسعار تقلبات ملحوظة في الأيام الماضية. ويتوقع خبراء الدواجن أن يشهد السوق حالة من الاستقرار في الأسعار اليوم، مما قد يوفر بعض الطمأنينة للمربين والمستهلكين على حد سواء.

اسعار الكتاكيت اليوم

ومن خلال هذا التقرير ستتناول معا اسعار الكتاكيت اليوم والتي هناك تصريحات من رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة ان تنخفض أسعار الدواجن بالفترة الحالية ويسود الهدوء.يسجل اليوم سعر الـــــــكتكوت أبيض شركات يوم 50 جنيه اقل سعر للشراء،اعلي سعر للشراء 55 جنيه

يسجل اليوم سعر الـــــــكتكوت أبيض قطعان يوم 30 جنيها أقل سعر للشراء، أعلى سعر للشراء 30.5 جنيه

يسجل اليوم سعر الـــــــكتكوت ساسو يوم 29 جنيها اقل سعر للشراء، أعلى سعر للشراء 30 جنيه

يسجل اليوم سعر الـــــــكتكوت ساسو بيور يوم 31 جنيها اقل سعر للشراء، أعلى سعر للشراء 32 جنيه

يسجل اليوم سعر الـــــــكتكوت بلدي حر يوم 11.75 جنيه اقل سعر للشراء، أعلى سعر للشراء 12.25 جنيه.

يسجل اليوم سعر الـــــــكتكوت بلدي مشعر يوم 12 جنيها اقل سعر للشراء، أعلى سعر للشراء 12.50 جنيه.

يسجل اليوم سعر الـــــــكتكوت هجين يوم 19 جنيها اقل سعر للشراء، أعلى سعر للشراء 20 جنيها.

يسجل اليوم سعر الـــــــكتكوت جيل ثاني يوم 24 جنيها اقل سعر للشراء، أعلى سعر للشراء 25 جنيها.

يسجل اليوم سعر الـــــــكتكوت روزي بيور يوم 25 جنيها اقل سعر للشراء، أعلى سعر للشراء 26 جنيها.

يسجل اليوم سعر الـــــــكتكوت جميزة يوم 28.50 جنيه اقل سعر للشراء، أعلى سعر للشراء 29 جنيها

سعر البط اليوم في البورصات

يسجل اليوم سعر الـــــــكتكوت بط فرنساوي يوم 32 جنيها اقل سعر للشراء، أعلى سعر للشراء 33 جنيها

يسجل اليوم سعر الـــــــكتكوت بط مسكوفي يوم 61 جنيها أقل سعر للشراء، أعلى سعر للشراء 62 جنيه.

يسجل اليوم سعر الـــــــكتكوت بط مولارد يوم 69 جنيه اقل سعر للشراء، أعلى سعر للشراء 69.50 جنيه.