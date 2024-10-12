قفزة لأسعار الكتاكيت اليوم السبت في شركات الدواجن المصرية

أسعار الكتاكيت.. شهدت أسعار الكتاكيت خلال تعاملات اليوم السبت في شركات الدواجن المصرية، ارتفاعًا، في الأسواق المحلية، وذلك في 3 شركات من كبرى الكيانات العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

بينما استقرت الأسعار في 4 شركات أخرى هي: القاهرة للدواجن، ونيوهوب إيجيبت، وعاصم الخرصاوي، وطنبول، واستمرار توقف الإنتاج في 4 شركات أخرى هي: رواد النيل، والعناني، والقصبي، ونيوجين.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الكتاكيت اليوم السبت في الأسواق المحلية، وجاءت على النحو الاتي:

أسعار الكتاكيت اليوم السبت في الشركات

شركة القاهرة للدواجن 54.5 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 53 جنيهًا.

شركة الوطنية 56 جنيهًا بدلًا من 55 جنيهًا.

شركة الوادي 52 جنيهًا بدلًا من 51 جنيهًا.

شركة مكة المكرمة 55 جنيهًا بدلًا من 53 جنيهًا.

شركة طنبول 43 جنيهًا.

شركة عاصم الخرصاوي 46 جنيهًا.

شركة نيوجين “لا يوجد إنتاج”.

شركة العناني “لا يوجد إنتاج”

شركة القصبي “لا يوجد إنتاج”.

شركة رواد النيل “لا يوجد إنتاج”.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية يبلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وبذلك يصبح أقل سعر بيع 43 جنيهًا في شركة طنبول، و56 جنيهًا في شركة الوطنية.