راندا رضوان تتوج بدورة الألعاب السعودية مع نادي النصر

توجت لاعبة منتخب مصر للكرة الطائرة ونادي النصر السعودي راندا رضوان، بلقب بطولة دورة الألعاب السعودية رفقة نادي النصر.

وحققت راندا رضوان أولى ألقابها مع الفريق السعودي بعد أداء قوي من الفريق، قدمت خلاله لاعبة منتخب مصر للكرة الطائرة السابقة، أداء قوي لتحرز أول ألقابها مع الفريق السعودي.

وكان تعاقد فريق الكرة الطائرة للسيدات بنادي النصر السعودي، مع لاعبة منتخب مصر ونادي الزمالك السابقة راندا رضوان ، ويأتي تعاقد الفريق السعودي مع راندا رضوان، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث ينافس النصر في أكثر من بطولة خلال الموسم المقبل.

وتعاقد النصر مع راندا رضوان، قادمة من نادي اتحاد جدة، بعد موسم استثنائي للاعبة قدمت خلاله مستويات قوية، جعلتها ضمن أفضل اللاعبين في الدورى السعودي للكرة الطائرة للسيدات.