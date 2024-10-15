اندلاع حريق في سيارة نقل "تريلا" أعلى الطريق الإقليمي

شهد الطريق الاقليمي قبل كارتة بنها حريق شب فى سيارة نقل "تريلا" أعلى الطريق و انتقلل الى مكان الواقعة رجال الحماية المدنية وبصحبتها سيارات الأسعاف قوات الامن لتنظيم حركة المرور وفحص البلاغ.

صورمن الحريق

تفاصي الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باشتعال النيران في سيارة تريلا على الطريق الإقليمي قرب كارتة بنها، وعلى الفور، تم التنسيق مع الحماية المدنية والمرور للانتقال إلى مكان الحادث.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للتعامل مع النيران وإخماد الحريق، بينما انتشر رجال المرور في موقع الحريق لتسيير الحركة المرورية اعلى الطريق الاقليمي ومنع توقف حركة المرور وتعطل سير السيارات.

وتجري قوات الامن تحرياتها اللازمة لفحص ملابسات الحادث وبيان سبب اشتعال النيران في السيارة.