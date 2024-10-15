وزير البترول يبحث مع نظيره اليوناني التعاون في مجال الطاقة والتنمية المستدامة

بحث المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مع ثيودوروس سكايلاكاكيس وزير البيئة والطاقة اليوناني والوفد المرافق له الذى يزور القاهرة سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة والتنمية المستدامة.

تعاون مصري يوناني في الطاقة المتجددة

تناقش الوزيران حول إقامة تعاون وشراكة بين مصر واليونان في مجال التقاط وتخزين الكربون ونقل وتخزين الهيدروجين الأخضر في إطار الربط الاستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقة بما يعود بالعديد من المنافع الاقتصادية والإستراتيجية المشتركة.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي ضرورة العمل بين مصر واليونان على وضع خارطة طريق واضحة لإقامة تعاون فعال في مجال التقاط وتخزين الكربون ونقل وتخزين الهيدروجين الاخضر، استكمالا لخطوات التعاون الهامة في مجال الغاز الطبيعي التي جرت بين شركة إيجاس المصرية وكوبيلوزوس اليونانية.

لفت الوزير إلى أن مصر واليونان في مرحلة جديدة من التعاون البناء في مجال الطاقة والذي يتسم بالتنوع والاعتماد على الطاقات منخفضة الكربون في إطار العمل على إقامة ممر للطاقة بين البلدين.

من جانبه أكد وزير البيئة والطاقة اليوناني أن مصر تمتاز بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتي تسهم في إنجاح هذا التعاون، لافتاً إلى ما اتخذته اليونان من خطوات لدعم وتطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة لديها وخاصة تطوير المحطة العائمة الكسندروبوليس لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية والتي تم تطويرها من أجل التصدير الخارجي إلى جانب خدمة الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن الربط بين الدولتين سيفتح مجال أكبر للتعاون في مشروعات مستقبلية للطاقة.

وشدد الوزيران على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لدعم مشروعات الشراكة المستهدفة في مجال الطاقة النظيفة.