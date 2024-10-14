إستبعاد محمد صلاح يسعد مدرب ليفربول قبل مواجهة تشيلسي

ينتظر محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول مواجهة هامة مع فريقه أمام تشيلسي، في يوم 20 من أكتوبر الجاري، في قمة الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025.

وتلقى المدرب الهولندي آرني سلوت، أنباء سارة بشأن عودة محمد صلاح، وثنائي الفريق فيرجيل فان دايك وكورتيس جونز، وذلك قبل ختام توقف أكتوبر الدولي الحالي، حيث يتواجد معظم لاعبي ليفربول، رفقة منتخبات بلادهم.

المدافع فيرجيل فان دايك لن يشارك مع هولندا، في مباراة اليوم الإثنين ضد ألمانيا، بعدما تم طرده أمام منتخب المجر بدوري الأمم الأوروبية.

في الوقت ذاته، غادر كورتيس جونز، معسكر منتخب إنجلترا لأسباب خاصة، بعدما تواجد كبديل في مباراة الخميس الماضي ضد اليونان.

ومن المقرر أن ينضم الثلاثي إلى زملائهم في ليفربول، من أجل الاستعداد بقوة لقمة البريميرليج ضد تشيلسي، الأحد المقبل، في ثامن جولات مسابقة البريميرليج.

ويحتل الريدز صدارة الدوري حاليا، برصيد 18 نقطة من 7 مباريات، بينما يتواجد البلوز في المركز الرابع بجدول الترتيب، وتنطلق صافرة الكلاسيكو المرتقب بينهما، على أرضية قلعة آنفيلد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر 2024.

الاستغناء عن محمد صلاح.. والتوأم: البدائل متاحة بكثرة

وكان العميد حسام حسن قد قرر إراحة قائد الفريق، محمد صلاح، من مباراة موريتانيا المقرر لها ١٥ أكتوبر الجاري، وذلك عقب جلسة مطولة مع صلاح، تم الاتفاق خلال الجلسة، على استبعاد نجم ليفربول الإنجليزي.

ونفي اتحاد الكرة، وجود أزمة بين الجهاز الفني وصلاح، قد بدأت بسبب تغيير الأخير في المباراة الماضية أمام موريتانيا، الأمر الذي أغضب قائد المنتخب لقرار استبداله، ثم خروجه من قائمة المباراة القادمة وعدم إشراكه في جولة الإياب بموريتانيا.

كذلك، أكد الجهاز الفني، أن صلاح لم يكن منزعج من قرار الاستبدال في ستاد القاهرة الدولي، كما ان استبعاده جاء للحفاظ عليه من النجيل الصناعي، مؤكدا أن البدائل متوافرة بكثرة ولا يوجد أي مشكلة في أمر الاستغناء.

وشارك صلاح في مباراة الجولة الثالثة مساء الجمعة إذ سجل هدفاً وساهم في فوز منتخب بلاده، ليعزز المنتخب صدارته لترتيب المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط.

وكان حسام حسن قد صرح عقب مباراة موريتانيا التي أقيمت في القاهرة، انه لو طلب مني صلاح أو أي لاعب ألا يلعب على العشب الصناعي سأوافق، خاصة ان منتخب موريتانيا يلعب بقوة وتدخلاته عنيفة.