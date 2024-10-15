جيتكس 2024.. إبسون تكشف عن سلسلة Q-Series وأجهزة العرض الضوئي EF-21 و EF-22

تكشف عملاقة التكنولوجيا العالمية إبسون النقاب عن مفاجآت كبيرة للقطاع والمستخدمين عبر إطلاق سلسلتها الجديدة الفاخرة Q-Series وأجهزة العرض الضوئي EF-21 وEF-22 للترفيه المنزلي وذلك ضمن معرض "جيتكس جلوبال 2024" الذي تنعقد فعالياته الأسبوع الجاري.

وتعرض الشركة هذه الحلول التقنية المبتكرة الجديدة والتي تطرح للمرة الأولى في مناطق الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ووسط وغرب آسيا خلال فعاليات "جيتكس" المعرض الأبرز لقطاع التكنولوجيا وذلك كجزء من مجموعة واسعة من الابتكارات المتطورة التي ستطرحها خلال الحدث.

وتشهد نسخة العام الجاري من معرض "جيتكس" الإطلاق الإقليمي لهذه الأجهزة التي تقدم تجارب مشاهدة عالية الجودة، إذ تعتبر سلسلة Q-Series المجموعة الجديدة والمتميزة من إبسون لأجهزة العرض الليزري عالية السطوع Q-Series 4K 3LCD. وتهدف الشركة من خلال إطلاق سلسلة أجهزة العرض الليزري المنزلي ذات الدقة الفائقة 4K إلى توفير تجربة متكاملة ومتميزة في البيئات عالية الإضاءة. ويشتمل كل جهاز عرض ضوئي على خصائص توفر تجربة مشاهدة لا مثيل لها لعشاق الأفلام والفعاليات الرياضية وألعاب الفيديو والذين يتطلعون إلى تجربة غامرة ومتكاملة.

وتسهم التفاصيل الدقيقة لكل إطار عرض، والخصائص المتطورة مثل التخطيط الديناميكي للصور المعروضة Dynamic Tone Mapping في تحسين جودة المشاهدة، في حين تسهم خصائص النطاق الديناميكي العالي HDR10+ لأجهزة EH-QB1000، وخصائص النطاق الديناميكي العالي HDR10 لأجهزة EH-QL3000 وEH-QL7000 في توفير ألوان ناصعة ونابضة بالحياة.

وتعزز التكنولوجيا المتطورة للعرض الضوئي الليزري 3LCD في كل من هذه الأجهزة، توفير صور ذات دقة فائقة 4K (3840 x 2160) لما يصل إلى 300 بوصة وذلك في أجهزة EH-QB1000، وإلى حد مذهل يصل إلى 1,000 بوصة لأجهزة الفئات الفاخرة الأعلى EH-QL3000 وEH-QL7000، كما يمكن دمج كل من هذه الأجهزة بسهولة ويسر في شبكة المنازل الذكية للمستخدمين.

من جانبها، توفر أجهزة EF-21 وEF22 تجربة سينما منزلية مختلفة، وتتسم هذه الأجهزة بأنها متنقلة وذات تصميم أنيق وتوفر جودة عالية للصور عالية الدقة والصوت المحيطي. وتتيح سهولة ربطها إمكانية تكبير المحتوى في أي اتجاه سواءً على الجدران أو باتجاه السقف. كما تعد أجهزة العرض الليزري المصغرة هذه المقدمة من إبسون مثالية للاستخدام في المنازل أو في الأماكن المفتوحة. وستنضم هذه الأجهزة إلى مجموعة منتجات EpiqVision، وهي قادرة على توفير حجم شاشات يصل إلى 150 بوصة، كما تشمل تطبيق تلفزيون جوجل Google TVTM مدمج فيها، إضافة إلى خمسة مكبرات صوت 5W أي ما يعادل ضعف مكبر صوت متصل عبر البلوتوث، وهي مزودة كذلك بحامل قابل للتعديل ما يسهل من عملية تدوير الجهاز لتوفير خيارات عرض إضافية.

وقال سوات أوزسوي، نائب الرئيس للعمليات التجارية، إبسون الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ووسط وغرب آسيا: "ستقوم إبسون خلال ’جيتكس‘ بتسليط الضوء على تراثها الياباني الأصيل من خلال تقاليدنا المبتكرة للعرض البصري وذلك عبر إطلاق السلسلة Q-Series وأجهزة العرض الضوئي المنزلي EF-21 وEF-22".

وأضاف: "إننا نتطلع إلى عرض هذه المجموعة الجديدة من منتجات إبسون، ونتوقع أن تحقق أجهزة العرض الضوئي الثلاث صدى جيداً في صفوف المختصين والمستخدمين على حد سواء والذين يتطلعون إلى جودة عالية للترفيه على الشاشات الكبيرة وفي المساحات المنزلية وغيرها".

وستقوم إبسون بالإعلان عن المزيد من تفاصيل منتجاتها الفاخرة خلال مشاركتها في القاعة 4 الجناح (H4-B50) بمعرض "جيتكس جلوبال" الذي يعد أكبر حدث للتكنولوجيا في المنطقة وينعقد خلال الفترة ما بين 14-18 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.