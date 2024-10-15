رئيس عربية النواب: كلمة الرئيس السيسي تاريخية وحاسمة وأكدت أن أمن مصر خط أحمر

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بالتاريخية والحاسمة وأكدت لكل من يهمهم الأمر أن أمن مصر والحفاظ على استقرارها وشعبها خط أحمر مشيراً إلى أن هناك مجموعة من الحقائق المهمة التى كشفت عنها كلمة الرئيس السيسى فى مقدمتها أن مصر ستظل دولة آمنة ومستقرة بفضل جيشها الباسل وقدرته فى الحفاظ على الدولة المصرية وحماية جميع أراضيها وحدودها من الشمال والجنوب والشرق والغرب



وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إن كلمة الرئيس السيسى قوبلت بارتياح كبير وواسع النطاق من كل المصريين الذين أعربوا عن سعادتهم بالتأكيد الحاسم والواضح للغاية من الرئيس السيسى على قدرة القوات المسلحة الدائمة في حماية الأمن القومي والدفاع عن أرض الوطن وهذا الأمر يعكس الدور الوطني العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة في الحفاظ على استقرار مصر وسلامة أراضيها مؤكداً أن كلمة الرئيس السيسي بعثت برسائل طمأنة لكل المصريين على الجاهزية العالية لقواتنا المسلحة في مواجهة أي تحديات تهدد أمن واستقرار البلاد.وأن مصر ستظل دائماً قوية بفضل أبنائها الأوفياء من رجال القوات المسلحة الذين يضحون بكل غالٍ ونفيس من أجل حماية الوطن.



وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن القوات المسلحة المصرية الباسلة كانت ولا تزال وستظل صمام الأمان للبلاد وأنها ستظل مستعدة للدفاع عن كل شبر من أرض مصر مهما كانت التحديات معتبراً كلمة الرئيس السيسي بمثابة دليل واضح على الثقة الكبيرة من القيادة السياسية في قدرات الجيش المصري وكفاءته القتاليّة العالية في أداء واجبه الوطني بكل إخلاص وتفانٍ.



ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة تحية قلبية إلى الرئيس السيسي لتأكيده على أهمية العمل على تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز الإمكانيات العسكرية لمواكبة أحدث التحديات مؤكداً أن هذا النهج يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية ويعكس حرص القيادة السياسية على توفير الأمان والاستقرار لأبناء الشعب المصري الذين يثقون وبلا حدود فى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية الباسلة ولعل أكبر دليل على ذلك الالتفاف الشعبي الكبير وواسع النطاق من كل المصريين حول القيادة السياسية والقوات المسلحة ودعم جهودها في حماية الوطن ومواجهة كافة التحديات إدراكاً من الشعب المصرى العظيم بأن الوحدة والتماسك بين الشعب والجيش هما السبيل لضمان الأمن والاستقرار والتنمية في مصر.



