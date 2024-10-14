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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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السيسي: نصر أكتوبر حكاية شعب تجلت فيها عبقرية الشخصية المصرية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ نصر أكتوبر كان حكاية شعب، وحكاية آباء وأمهات قدموا أبناءهم فداءً لهذا الوطن، وحكاية زوجات وأبناء وبنات عانوا مرارة الفراق، وحكاية كل مواطن من شمال مصر لجنوبها ومن شرقها لغربها تحمل وصبر من أجل بلده.


وأضاف "السيسي"، خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة تحت عنوان "نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب"، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أنّ نصر أكتوبر كان حكاية تجلت فيها الشخصية المصرية بكل عبقريتها فصنعت ما كان يعتقده البعض أنه مستحيل.

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السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

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الرئيس السيسي يشاهد أوبريت "بنعيش عبور تاني" بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة

وتابع: “نصر أكتوبر يؤكد أن هذا الشعب يبذل الغالي والنفيس لحماية أمنه وسلامة أرضه ضد أي تهديد أو اعتداء وأن القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات هذا الوطن مدعومة بوحدة شعبها وصلابته وإرادته”.

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