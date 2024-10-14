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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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السيسي: التاريخ العسكري سجّل بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن نصر أكتوبر 1973 يعتبر علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصر الحديث، معبرا عن إرادة أمة ومحولا الهزيمة إلى نصر، ورفعت أعلامها على أرض سيناء في ملحمة سطرها الجيش والشعب.

ولفت إلى أنّ التاريخ العسكري سجّل بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر، موضحًا: "إلا إنني أود التركيز اليوم على دور الشعب المصري بأكمله في تحقيق هذا الانتصار".

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محمود قابيل: أصبت في الحرب 3 مرات.. ونصر أكتوبر رد اعتبار لألم 67

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السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة


وأضاف "السيسي"، خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة تحت عنوان "نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب"، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الشعب المصري قدم بجميع فئاته مثالا يحتذى به في مساندة جيشه ماديا ومعنويا، وأثبت أن النصر لا يتحقق فقط على جبهات القتال وإنما يتحقق أولا بوحدة الشعب وصموده ووعيه وإيمانه وإرادته في التحدي والنصر.

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