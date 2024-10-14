السيسي: التاريخ العسكري سجّل بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن نصر أكتوبر 1973 يعتبر علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصر الحديث، معبرا عن إرادة أمة ومحولا الهزيمة إلى نصر، ورفعت أعلامها على أرض سيناء في ملحمة سطرها الجيش والشعب.

ولفت إلى أنّ التاريخ العسكري سجّل بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر، موضحًا: "إلا إنني أود التركيز اليوم على دور الشعب المصري بأكمله في تحقيق هذا الانتصار".



وأضاف "السيسي"، خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة تحت عنوان "نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب"، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الشعب المصري قدم بجميع فئاته مثالا يحتذى به في مساندة جيشه ماديا ومعنويا، وأثبت أن النصر لا يتحقق فقط على جبهات القتال وإنما يتحقق أولا بوحدة الشعب وصموده ووعيه وإيمانه وإرادته في التحدي والنصر.