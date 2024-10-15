رئيس جامعة الفيوم ينعي طلاب الجلالة المتوفيين

نعى الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الابناء طلاب جامعة الجلالة الذين لقوا مصرعهم فى حادث الاتوبيس امس ,وتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور عادل العدوي، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، في وفاة عدد من طلاب جامعة الجلالة، إثر حادث أليم وقع مساء امس للحافلة التى كانت تقلهم عائدين إلى أماكن سكنهم، بعد انتهاء يومهم الدراسي وأدى إلى وفاة وإصابة عدد منهم.

واعرب الدكتور ياسر مجدي حتاته عن خالص عزائه لأسر الضحايا، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يلهم أهلهم وذويهم وأساتذتهم وزملاءهم الصبر والسلوان، وداعيا بالشفاء العاجل للطلاب المصابين.

ندوة فى كلية الطب

شهدت الدكتورة نجلاء الشربيني عميد كلية الطب البشري فى الفيوم ندوة مبادرة "ابدأ مشروعك" والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الفيوم,تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

حضر الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس والاداريين والطلاب وحاضر خلال الندوة، ريم عبد الله بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك اليوم الاثنين بالكلية.

أكدت الدكتورة نجلاء الشربيني أن كلية الطب حرصت على تنظيم الندوة للتعريف بمبادرة ابدأ مشروعك، ومدى استفادة طلاب وخريجي الكلية من الخدمات التي يقدمها الجهاز سواء من أجل تنمية هواياتهم أو إنشاء العيادات والمراكز الطبية الخاصة بهم، وأن يكونوا سفراء لنشر الفكر الايجابي لغيرهم من الفئات العمرية والمجتمعية على المستوى الشخصي أو العام، لكيفية البدء في إقامة المشروعات المختلفة طبقًا للشروط والضوابط المحددة.

وخلال الندوة قامت ريم عبد الله بالتعريف بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونشأته ومحاور والعمل بما يشمل المحور الاقتصادي والاجتماعي ومحور التنمية.

مؤكدة أن الجهاز يهدف إلى مساعدة الشباب ونشر ثقافة العمل الحر وتوفير فرص العمل وريادة الأعمال بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية من أجل التمكين الاقتصادى والاجتماعي للمرأة المعيلة.

كما تم خلال الندوة تناول الخدمات المالية والغير مالية التي يقدمها الجهاز للمشروعات الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها من خلال التمويل او من خلال تقديم الدعم الفني أو التسويق الالكتروني وإقامة الندوات والمعارض الداخلية والخارجية ومساعدة أصحاب المشروعات للتعاقد مع السلاسل التجارية بالإضافة إلى تقديم التدريبات المجانية من خلال مدربين معتمدين دوليا للمساعدة في إيجاد فكرة لمشروعات جدة أو تطوير مشروعات قائمة بالفعل وتحديد العمالة المطلوبة وكيفية حساب المبيعات والمصروفات وتحديد المكسب والخسارة والتعرف على شريحة العملاء وسوق والعمل للوصل إلى خطة عمل منضبطة لضمان نجاح المشروع.

كما تم مناقشة القوانين والاشتراطات المنظمة لاقامة المشروع والجهات الشريكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنح التي تقدمها تلك الجهات وكذلك تناول التعاون مع المؤسسات المعنية بهدف مساعدة أفراد المجتمع للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة لإقامة المشروعات والصناعات المختلفة لزيادة الدخل الشخصي والقومي على حد سواء.

