أستراليا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إسرائيل

دعت أستراليا مواطنيها في إسرائيل على المغادرة فورًا مادامت الرحلات الجوية متاحة، محذرة من السفر إلى إسرائيل.



وبحسب"روسيا اليوم"، قالت بيني وونغ، وزيرة الخارجية الأسترالية، في منشور على منصة "إكس" في وقت متأخر، إن "الحكومة الأسترالية لديها مخاوف جدية من أن الوضع الأمني ​​في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة قد يتدهور بسرعة.

وأشارت الحكومة الأسترالية في تحذيرها، إلى أن "التهديد بشن هجمات عسكرية وإرهابية ضد إسرائيل والمصالح الإسرائيلية في جميع أنحاء المنطقة لا يزال قائما".

وقلصت بعض شركات الطيران أو أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل، بعد أن أدى تصعيد الصراع بينها وبين "حزب الله" اللبناني إلى إغلاق المجال الجوي.

وقال مسؤولون إن إسرائيل وسعت أمس الاثنين أهدافها في حربها مع "حزب الله"، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل في غارة جوية في شمال لبنان، بينما لجأ ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ خوفا من القذائف التي أطلقت عبر الحدود.