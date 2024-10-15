الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

أستراليا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إسرائيل

وزارة الخارجية الاسترالية
وزارة الخارجية الاسترالية

دعت أستراليا مواطنيها في إسرائيل على المغادرة فورًا مادامت الرحلات الجوية متاحة، محذرة من السفر إلى إسرائيل.

txt

بن غفير: إسرائيل لديها فرصة لضرب إيران

txt

جيش الاحتلال: قصفنا أكثر من 230 هدفًا في جنوب لبنان وغزة


وبحسب"روسيا اليوم"، قالت بيني وونغ،  وزيرة الخارجية الأسترالية، في منشور على منصة "إكس" في وقت متأخر، إن "الحكومة الأسترالية لديها مخاوف جدية من أن الوضع الأمني ​​في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة قد يتدهور بسرعة.
وأشارت الحكومة الأسترالية في تحذيرها، إلى أن "التهديد بشن هجمات عسكرية وإرهابية ضد إسرائيل والمصالح الإسرائيلية في جميع أنحاء المنطقة لا يزال قائما".
وقلصت بعض شركات الطيران أو أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل، بعد أن أدى تصعيد الصراع بينها وبين "حزب الله" اللبناني إلى إغلاق المجال الجوي.
وقال مسؤولون إن إسرائيل وسعت أمس الاثنين أهدافها في حربها مع "حزب الله"، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل في غارة جوية في شمال لبنان، بينما لجأ ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ خوفا من القذائف التي أطلقت عبر الحدود.

مواد متعلقة

بن غفير: إسرائيل لديها فرصة لضرب إيران

جيش الاحتلال: قصفنا أكثر من 230 هدفًا في جنوب لبنان وغزة

سقوط 26 شهيدًا وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال بقطاع غزة

جيش الاحتلال يعترض صاروخين أطلقا باتجاه حيفا.. تفاصيل

حزب الله: نفذنا 33 عملية ضد إسرائيل خلال 24 ساعة

مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان: الاحتلال يستخدم ذخائر متفجرة بحرب غزة
الجريدة الورقية