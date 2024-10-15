طلاب جامعة حلوان يشاركون في الندوة التثقيفية لوزارة الدفاع

شارك طلاب جامعة حلوان في الندوة التثقيفية لوزارة الدفاع رقم (٤٠) بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

و جسدت هذه المشاركة الفعالة حرص جامعة حلوان على تعزيز الوعي الوطني والثقافي لدى طلابها، وتأكيد دورهم الحيوي في بناء مستقبل مصر.

وفي إطار هذا الحدث المهم، تميزت مشاركة طلاب جامعة حلوان بالحماس والتفاعل الإيجابي مع فعاليات الندوة.

وجاءت هذه المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف العقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

المشاركة تعكس رؤية جامعة حلوان الشاملة

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية هذه الندوات في تشكيل شخصية الطالب الجامعي وتعميق حسه الوطني.

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى أن مشاركة طلابنا في فعاليات كهذه تعكس رؤية جامعة حلوان الشاملة في إعداد جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية وخدمة وطنه بكفاءة واقتدار.

وأشرف على تنظيم وتنسيق مشاركة طلاب جامعة حلوان في هذه الندوة العقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، الذي أكد على اهتمام الجامعة البالغ بتنمية الجوانب الثقافية والوطنية لدى الطلاب، باعتبارها ركيزة أساسية في إعداد قادة المستقبل.

وفي ختام الندوة، عبر طلاب جامعة حلوان المشاركون عن امتنانهم لهذه التجربة الثرية، مؤكدين أنها أثرت معارفهم وعمقت إحساسهم بالمسؤولية تجاه وطنهم.

وتؤكد هذه المشاركة الفعالة لطلاب جامعة حلوان مجددًا على الدور الحيوي الذي تلعبه الجامعات المصرية في صقل شخصيات الشباب وإعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل والمساهمة بفعالية في نهضة مصر.

