الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

طلاب جامعة حلوان يشاركون في الندوة التثقيفية لوزارة الدفاع

مشاركة طلاب جامعة
مشاركة طلاب جامعة حلوان

شارك طلاب جامعة حلوان في الندوة التثقيفية لوزارة الدفاع رقم (٤٠) بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

و جسدت هذه المشاركة الفعالة حرص جامعة حلوان على تعزيز الوعي الوطني والثقافي لدى طلابها، وتأكيد دورهم الحيوي في بناء مستقبل مصر.

وفي إطار هذا الحدث المهم، تميزت مشاركة طلاب جامعة حلوان بالحماس والتفاعل الإيجابي مع فعاليات الندوة.

وجاءت هذه المشاركة تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف العقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

المشاركة تعكس رؤية جامعة حلوان الشاملة

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية هذه الندوات في تشكيل شخصية الطالب الجامعي وتعميق حسه الوطني. 

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى أن مشاركة طلابنا في فعاليات كهذه تعكس رؤية جامعة حلوان الشاملة في إعداد جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية وخدمة وطنه بكفاءة واقتدار.

وأشرف على تنظيم وتنسيق مشاركة طلاب جامعة حلوان في هذه الندوة العقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، الذي أكد على اهتمام الجامعة البالغ بتنمية الجوانب الثقافية والوطنية لدى الطلاب، باعتبارها ركيزة أساسية في إعداد قادة المستقبل.

وفي ختام الندوة، عبر طلاب جامعة حلوان المشاركون عن امتنانهم لهذه التجربة الثرية، مؤكدين أنها أثرت معارفهم وعمقت إحساسهم بالمسؤولية تجاه وطنهم.

وتؤكد هذه المشاركة الفعالة لطلاب جامعة حلوان مجددًا على الدور الحيوي الذي تلعبه الجامعات المصرية في صقل شخصيات الشباب وإعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل والمساهمة بفعالية في نهضة مصر.
 

مواد متعلقة

جامعة القاهرة تنعى ضحايا حادث طلاب جامعة الجلالة

طوارئ بمستشفى جامعة الزقازيق لاستقبال مصابي حادث الجلالة

نادي جامعة حلوان يضع بصمته في عالم الرياضة المصرية

وفد رفيع المستوى من جامعة كيوشو اليابانية يزور جامعة عين شمس

رئيس جامعة حلوان ينعى ضحايا حادث حافلة طلاب جامعة الجلالة

رئيس جامعة عين شمس يستقبل ملحق التعاون التعليمي بسفارة فرنسا

آداب عين شمس تعقد ندوة بعنوان "ملحمة أكتوبر"

حقيقة تعديل ضوابط الواجب المنزلي والتقييمات الأسبوعية

الجريدة الورقية