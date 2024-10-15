حزب الله: نفذنا 33 عملية ضد إسرائيل خلال 24 ساعة

نشر "حزب الله" ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".

وبحسب" روسيا اليوم "، كشف الإعلام الحربي في "حزب الله" أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الاثنين 14 أكتوبر 2024، وفقا للآتي":

الساعة 00:02 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية.

الساعة 01:05 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في اللبونة بصلية صاروخية.

الساعة 01:15 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.

الساعة 03:15 أثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا استهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية.

الساعة 03:40 استهداف تحركات لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة اللبونة بِصلية صاروخية.

الساعة 07:30 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية وإصابتها إصابة مباشرة، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

الساعة 09:30 في إطار سلسلة عمليات خيبر وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو ‏الإسرائيلي وبنداء "لبيك يا نصر الله"، أطلقت المقاومة الإسلامية صلية صاروخية نوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا، إن المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن ‏تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو والله على كل شيء قدير.

الساعة 10:00 استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

الساعة 10:30 لدى محاولة ‏قوة من جنود العدو الإسرائيلي التقدم باتجاه بلدة عيتا الشعب، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف ‏المدفعية، مما أجبرها على التراجع.

الساعة 10:45 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في جنوب مارون الراس بِقذائف المدفعية.

الساعة 11:00 في إطار سلسلة عمليات خيبر وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي وبنداء "لبيك يا نصر الله"، أطلقت المقاومة الإسلامية صلية صاروخية نوعية على ثكنة بيت ليد شرق نتانيا، إن المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو والله على كل شيء قدير.

الساعة 13:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة راموت نفتالي بصلية صاروخية.

الساعة 13:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة تسفعون بصلية صاروخية كبيرة.

الساعة 14:15 استهداف قوة مشاة إسرائيلية حاولت ‏التسلل إلى أطراف بلدة مركبا بقذائف المدفعية.

الساعة 14:20 خاض مجاهدو المقاومة الإسلامية مع قوات العدو الإسرائيلي اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب بِمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية.

الساعة 14:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

الساعة 14:30 استهداف ناقلة جند بِصاروخٍ موجه أثناء الإشتباكات في بلدة عيتا الشعب ما أدى إلى إحتراقها وقتل وجرح من فيها.

الساعة 14:33 استهداف مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية.

الساعة 16:20 استهداف تجمع لِقوات العدو الإسرائيلي شرق بلدة مركبا بِصلية صاروخية.

الساعة 17:15 استهداف تجمع لِجنود العدو الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية.

الساعة 17:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا بصلية صاروخية.

الساعة 17:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع مسكفعام بقذائف المدفعية.

الساعة 17:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية.

الساعة 18:00 استهداف ‏تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المرج بصلية صاروخية.

الساعة 18:20 استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية ‏صاروخية كبيرة، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

الساعة 18:45 أثناء تقدم ثلاث دبابات ميركافا للعدو الإسرائيلي إلى أطراف بلدة عيتا الشعب، قصفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة، محققين فيها إصابات مباشرة وشوهدت ألسنة النيران تندلع منها وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

الساعة 18:40 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.

الساعة 18:40 استهداف ‏تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.‏

الساعة 18:40 استهداف ‏تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مزرعة برختا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.

الساعة 19:15 استهداف ‏تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصلية صاروخية.

الساعة 20:15 استهداف تجمع لأفراد وآليات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية.

الساعة 20:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بصلية صاروخية.

الساعة 22:40 استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.