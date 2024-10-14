المقاومة العراقية تهاجم هدفًا حيويًا شرق إسرائيل

كشفت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء اليوم الاثنين، أنها هاجمت هدفًا حيويا في شرق إسرائيل بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة.



وبحسب"روسيا اليوم"، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق" "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا مساء هذا اليوم الاثنين، هدفا حيويا في شرق أراضينا المحتلة بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة".

وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرار العمليات في "دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتعد هذه العملية هي الثالثة التي تنفذها "المقاومة الإسلامية في العراق" لليوم، حيث جاء في بيانين سابقين لها أنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ":

هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الاثنين، هدفا حيويا في غور الأردن بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

- "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، للمرة الثانية اليوم الاثنين، هدفا حيويا في غور الاردن باراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر"