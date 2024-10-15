جيش الاحتلال يعترض صاروخين أطلقا باتجاه حيفا.. تفاصيل

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه أعترض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه حيفا.



وبحسب"روسيا اليوم"، ذكر، في بيان بأنه "بعد إطلاق صفارات الإنذار بين الساعة 7:24 والساعة 7:27 في مناطق منشيه وخليج حيفا (همفراتس) وهعماكيم ووادي عارة والكرمل، نجح في اعتراض صاروخين تم رصدهما قادمين من لبنان.

فيما أعلنت وسائل إعلامية إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في جنوب حيفا، وفي الكرمل وعتليت وقيسارية جنوب حيفا، وفي مدينة حيفا، كما دوت في مسكاف عام بإصبع الجليل.

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف عدة تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع فلسطين، وأن مقاتلي الحزب اشتبكوا مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى أطراف بلدة لبنانية.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه":

"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:25) من صباح يوم الثلاثاء 15-10-2024 تحركا لقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بِصلية صاروخية".

"أثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى أطراف بلدة رب ثلاثين من الناحية الشرقية عند الساعة (6:20) من صباح يوم الثلاثاء 15-10-2024، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية معها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وما زالت الإشتباكات مستمرة".

"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:00) من صباح يوم الثلاثاء 15-10-2024 مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية.