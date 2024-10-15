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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أحمد صالح: أؤيد قرار حسام حسن بإراحة محمد صلاح أمام موريتانيا

صلاح وحسام حسن
صلاح وحسام حسن

أكد أحمد صالح المدرب العام لفريق طلائع الجيش أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي من أهم لاعبي منتخب مصر والكرة العالمية في السنوات الأخيرة ولا يمكن إنكار دوره.

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وقال أحمد صالح المدرب العام لفريق طلائع الجيش عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:"  أؤيد قرار حسام حسن بإراحة محمد صلاح أمام موريتانيا فهو لاعب كبير لا يتهاون في مهمته مع منتخب مصر بأي حال من الأحوال".

وتابع:" من الطبيعي أن يتم التنسيق بين حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني ومحمد صلاح بشأن غيابه عن مباراة موريتانيا".

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