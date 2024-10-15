الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ناقد رياضي : موريتانيا لم يفقد فرص التأهل إلى أمم أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن منتخب مصر استطاع تحقيق انتصار مهم على موريتانيا في القاهرة، ولكن المنتخب الموريتاني لازالت فرصه قائمة في التأهل، وسيلعب بشكل قوي في لقاء اليوم.

txt

شبانة: الأهلي يدرس تأجيل ضم مهاجم جديد إلى يناير القادم

وأضاف عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "منتخب موريتانيا مجتهد، ونجح في الحد من خطورة منتخب مصر حتى الدقيقة 69، بعدما نجح تريزيجيه في تسجيل الهدف الأول، ثم هدف صلاح لنفوز بهدفين".

وأضاف: "اللعب في استاد القاهرة جزء من هيبة المنتخب المصري، وبالتأكيد الجمهور الموريتاني سوف يشجع بلاده بشغف، وكانوا يتمنون وجود محمد صلاح في اللقاء، وأيضا لا زال لديهم فرصة فى التأهل، ولو فاز على مصر سيصل 6 نقاط وسيكون لديه فرصة".

وأشار إلى أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ليس لديه أي مشكلة في عدم مشاركة اي لاعب حال طلبه عدم المشاركة أمام موريتانيا، نظرًا لحالة ملعب المباراة والنجيل الصناعي.

مواد متعلقة

ميتشو: شيكابالا أسطورة الكرة المصرية وزيزو يعشق الزمالك
الجريدة الورقية