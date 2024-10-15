شبانة: الأهلي يدرس تأجيل ضم مهاجم جديد إلى يناير القادم

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك أحاديث داخل النادي الأهلي خلال الساعات الماضية حول إمكانية تأجيل صفقة المهاجم الأجنبي إلى شهر يناير القادم، رغم أن محمد رمضان المدير الرياضي كشف عن رغبة النادي في ضم لاعبين خلال الصيف الجاري وقبل غلق باب القيد يوم 25 أكتوبر.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "حتى الآمس، كان هناك مهاجم مغربي مرشح بقوة للانتقال للأهلي، ولكن يبدو أن الأمور تغيرت وقد يتم تأجيل ملف ضم مهاجم أجنبي لشهر يناير القادم، خصوصا في ظل ضيق الوقت".

وأضاف: "هناك كلام قوي حول إغلاق ملف المهاجم الأجنبي، وقد يتم التعاقد فقط مع عبدالرحمن البانوبي لاعب فريق زد".

وأشار إلى أن اغلاق ملف ضم مهاجم أجنبي حاليا كان بمثابة مفاجأة بالنسبة لي.

وأوضح أن الأهلي سيقوم بتعديل عقود كوكا ومروان عطية ومصطفى شوبير، خلال الفترة المقبلة.. مشيرا إلى أن مصطفى شوبير اصبح من الحراس المميزين ومروان عطية أيضا يلعب بصفة أساسية منذ التوقيع معه في يناير 2023.