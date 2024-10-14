حسن فؤاد ضيف برنامج "واحد من الناس".. الليلة

يحل المطرب حسن فؤاد، ضيفا على الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، بعد اعتزاله الفن وغيابه عن الشاشة لمدة 17 عامًا، اليوم الإثنين، عبر قناة الحياة.

ويقدم حسن فؤاد، باقة من أجمل أغانيه السابقة ومنها تتر مسلسل أرابيسك، وزيزنيا، ألف ليلة وليلة، بالإضافة إلى غناء عدد من الأغاني التي قدمها في احتفالات أكتوبر.

وتتناول الحلقة أسباب غياب حسن فؤاد عن الشاشة واعتزاله، وعن عودته مرة أخرى، ويكشف العديد من الأسرار والمفاجآت حول أسباب غيابه وعودته وأيضاً يتحدث عن أسرته ووالديه.

كما يتحدث حسن فؤاد، عن حفظه للقرأن الكريم والتحاقه بمعهد الموسيقي العربية وأهم المحطات الفنية في حياته ولقاءه مع الموسيقار عمار الشريعي، وتعاونه معه في أغنية أرابيسك والتي حققت نجاح ساحق وذكرياته مع الفنان صلاح السعدني ، كما يتحدث عن تجربته بالتمثيل في مسلسل "الوتد" وأيضا مسلسلات أوراق من المجهول وحبنا الكبير، ونجاحه في غناء تترات المسلسلات ومنها ألف ليلة وليلة، سعد اليتيم والوزير العاشق.

كما يكشف عن مدى تأثره بوفاة الفنان علاء ولى الدين والفنان عبد الله محمود، وعلاقته بنجوم الطرب علي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح وعن حياته بعد اعتزاله وابتعاده عن الفن حيث أصبح امام مسجد وحصل على إجازة من القرآن، كما يتحدث عن أسباب عدم تقديمه حفلات فى الأوبرا أو فى مهرجان الموسيقى العربية.

وفي الجزء الثاني من الحلقة تشارك زوجة حسن فؤاد وتكشف العديد من الجوانب الخاصة بحياتهما العائلية.