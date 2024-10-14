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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان: موجة النزوح من جنوب لبنان هائلة

نزوح في جنوب لبنان
نزوح في جنوب لبنان

قال محمد المغبط، مدير المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان، إن موجة النزوح من جنوب لبنان ومن الضاحية وبعض المناطق في البقاع الشمالي كبيرة جدا، وفقًا للأرقام الرسمية ما يقرب مليون و200 ألف نازح في لبنان، مشددًا على أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في لبنان مثل التي تنفذها بقطاع غزة.

وأضاف «المغبط»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن النازحون موزعين على مراكز إيواء تديرها الحكومة اللبنانية وبها 170 ألف نازح، وباقي النازحون إما في بيوت يستأجرونها أو يبيتون في الطرقات العامة، وهذا يؤدي إلى ضغط كبير ومتصاعد على القطاع الصحي.

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وأكد أنه بحسب المعنيين في قطاع الأدوية فإن الدواء يكفي من 3 إلى 6 أشهر حسب المخزون الحالي في حالة لم يحدث أي تصعيد أكبر من التصعيد الحالي، متابعا: على صعيد الأمن الغذائي يكفي المخزون لـ4 أشهر قادمة، مضيفًا: «ما يأتي من مساعدات فهو عن طريق مطار بيروت الدولي الذي هو أيضا ليس بمأمن من الاستهداف الإسرائيلي».
 

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