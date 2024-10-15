بعد وصول سعر الكتكوت 52 جنيها.. إجراءات حكومية لمنع ارتفاع أسعار الدواجن

قال سامح السيد، رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إنه لا يوجد مبرر نهائي لزيادة سعر الكتكوت، رغم أن مدخلات الإنتاج من أعلاف وأدوية بيطرية متوفرة، وسعر الصرف ثابت، بالإضافة إلى الإفراج الجمركي على مدخلات الإنتاج بصفة مستمرة.

لا يوجد مبرر لأن يصل سعر الكتكوت لـ 52 جنيهًا

وأضاف رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أنه لا يوجد مبرر لأن يصل سعر الكتكوت لـ 52 جنيًا، فالكتكوت حاليًا أصبح أغلى من الدولار، لكن سعر الدواجن ثابت، ولن يزيد، فسعر الدواجن في المزرعة حوالي 72 جنيهًا، ومن المفترض أن يباع للمستهلك بسعر لا يتجاوز 85 جنيهًا.

فتح باب استيراد الكتاكيت والبيض المخصب لجميع الشركات

وأوضح السيد، أن الدولة اتخذت عدة قرارات بفتح باب استيراد الكتاكيت والبيض المخصب لجميع الشركات لإحداث توازن في الأسواق في الفترة القادمة، وعدم احتكار أي سلعة وخاصة الكتاكيت.

شهدت أسعار الدواجن الإثنين 14 أكتوبر 2024 ، تراجعًا ملحوظًا حيث بدء سعر الكيلو فى أرض المزرعة بـ 73 جنيهًا بينما يصل للمستهلك بسعر 78 جنيهًا ، و 80 جنيهًا ويزيد فى بعض المناطق نظرًا لتكلفة النقل من أرض المزرعة إلى الأسواق و المحلات التجارية.

سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 73-74 جنيهًا في المزرعة، و 78 وقد يصل إلى 90 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي: 125-140 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 110 -125 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 83- 100 جنيه للكيلو.

سعر البانيه اليوم في مصر

أما عن سعر البانيه فسجل تراجعا ملحوظا ، ليبدأ من نحو 175 جنيها اليوم للمستهلك في بعض المحلات وليست جميعها، حيث يختلف السعر من مكان لآخر ، وقد يزيد لدى البعض حتى 190-200 جنيه.

الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيهًا للكيلو.

سعر الأجنحة: 60-65 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 40-50 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء : 75 جنيهًا في المزرعة، و80-90 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار الدواجن يوم الإثنين في مصر

تظل أسعار الدواجن في المزرعة متراجعة من نحو 96 جنيهًا كأعلى سعر في يوليو بنحو يزيد عن 20 جنيهاً، ويبدأ سعر الفراخ اليوم من 78 جنيهًا لدى المحلات للمستهلك بحد أدنى على حسب المنطقة.