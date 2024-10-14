الكيلو بـ 73 جنيهًا .. أسعار الدواجن اليوم 14 أكتوبر 2024

أسعار الدواجن اليوم .. شهدت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 ، تراجعًا ملحوظًا حيث بدء سعر الكيلو فى أرض المزرعة بـ 73 جنيهًا بينما يصل للمستهلك بسعر 78 جنيهًا ، و 80 جنيهًا ويزيد فى بعض المناطق نظرًا لتكلفة النقل من أرض المزرعة إلى الأسواق و المحلات التجارية.

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 73-74 جنيهًا في المزرعة، و 78 وقد يصل إلى 90 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي: 125-140 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 110 -125 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 83- 100 جنيه للكيلو.

سعر البانيه اليوم في مصر

أما عن سعر البانيه فسجل تراجعا ملحوظا ، ليبدأ من نحو 175 جنيها اليوم للمستهلك في بعض المحلات وليست جميعها، حيث يختلف السعر من مكان لآخر ، وقد يزيد لدى البعض حتى 190-200 جنيه.

الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيهًا للكيلو.

سعر الأجنحة: 60-65 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 40-50 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء : 75 جنيهًا في المزرعة، و80-90 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في مصر

تظل أسعار الدواجن في المزرعة متراجعة من نحو 96 جنيهًا كأعلى سعر في يوليو بنحو يزيد عن 20 جنيهاً، ويبدأ سعر الفراخ اليوم من 78 جنيهًا لدى المحلات للمستهلك بحد أدنى على حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأحمر

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر وجائت الأسعار كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر 160 جنيهًا في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءًا من 168-180 جنيهًا.





أسعار البيض الأبيض

سعر كرتونة البيض الأبيض 160 جنيهًا.

تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 166 جنيهًا.

سجّلت كرتونة البيض البلدي نحو 160 جنيهًا للمستهلك.

سعر البيض اليوم

وتباع سعر كرتونة البيض في منافذ وزارة الزراعة والتموين بـ 150 جنيها بفارق 40 جنيها عن أسعار السوق في المحلات والسوبر ماركت.

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