الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله يقصف دبابات العدو أطراف عيتا الشعب

بوابة الوفد الإلكترونية

قصف حزب الله مساء اليوم الاثنين  دبابات ميركافا للعدو الإسرائيلي إلى أطراف بلدة عيتا الشعب، وأوقعوا أفرادها بين قتيلٍ وجريح .

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وأثناء تقدم ثلاث دبابات ميركافا للعدو الإسرائيلي إلى أطراف بلدة عيتا الشعب، قصفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:45) من مساء يوم الاثنين 14-10-2024 بالصواريخ الموجهة، مُحققين فيها إصابات مباشرة وشوهدت ألسنة النيران تندلع منها وأوقعوا أفرادها بين قتيلٍ وجريح.

 

حزب الله يستهدف وسط إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إن ملايين الإسرائيليين هرعوا إلى الملاجئ، الإثنين، مع انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل بعدما ترددت أنباء عن إطلاق مقذوفات من لبنان.

وأضاف الجيش في وقت لاحق أن ثلاثة مقذوفات أُطلقت من لبنان صوب وسط إسرائيل، وأنه اعترضها جميعا دون وقوع إصابات.

 

 

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