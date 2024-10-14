أسعار الذهب تكسر حاجز الـ 4000 جنيها وعيار 21 يُسجل رقمًا جديدًا

أسعار الذهب .. شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا اليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2024، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 زيادة مقارنة بأسعار الأيام الماضية.

جاء هذا الارتفاع بالتزامن مع سعر الذهب بالدولار في البورصات العالمية. نرصد فيما يلي تفاصيل سعر الذهب الآن في محلات الصاغة المصرية ، ووفقًا لمنصة آى صاغة المهتمة بشئون الذهب وحتى كتابة تلك السطور

ارتفع سعر الذهب عيار24 خلال تعاملات اليوم الإثنين في محلات الصاغة لبياع الجرام بـ 4114 جنيهًا و4091 جنيهًا في حالة الشراء.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 لسجل الآن 3600 جنيهًا للبيع في المقابل 3580 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 إلى 3085 جنيهًا للبيع، مقابل 3068 جنيهًا للشراء في محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 والذي يزن 8 جرامات 28800 جنيه للبيع، و28640 جنيهًا للشراء خلال تعاملات صباح اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024.

سعر الذهب عالميا اليوم

شهدت أسعار الذهب على الصعيد العالمي، ارتفاعًا جديدًا، في البورصة لتباع أوقية الذهب الآن بسعر 2658 دولارًا، مقابل 2657 دولارًا للشراء، وإرجع خبراء الأقتصاد ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا إلى عدة عوامل منها خفض البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، تزايد التوترات في مناطق متعددة حول العالم، التضخم العالمي المرتفع الذي يزيد من الطلب على الذهب كوسيلة للحفاظ على القيمة.