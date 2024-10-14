الأمم المتحدة تُدين مقتل المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن "الأمين العام أنطونيو جوتيريش يدين مقتل عدد كبير من المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية المكثفة شمال غزة ويدعو إلى حماية المدنيين.

ووفقًا لـ"وفا"، أوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن الأنباء الواردة من غزة "مزعجة للغاية"، وأن جوتيريش "يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".

فيما قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، في منشور على إكس: "يبدو أنه لا توجد نهاية للألم الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة".

وأضافت أن إسرائيل هاجمت المكان الذي وجهت المدنيين إليه باعتباره "منطقة آمنة مزعومة

وتابعت: "هذه الوحشية يجب أن تنتهي الآن. ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وأعلنت مصادر طبية، الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 342 مواطنا، ضمن عدوانه برا وجوا على شمال القطاع منذ 10 أيام، ويواصل سياسة التجويع ضد المواطنين بهدف تهجيرهم، ضمن حرب الإبادة التي دخلت عامها الثاني.