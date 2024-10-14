ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 177 صحفياً في غزة

ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى (177 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حسب إعلان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وقال المكتب الإعلامي: تم اغتيال الزميل الصحفي الشهيد أيمن محمد رويشد، يعمل مصوراً صحفياً في قناة الأقصى الفضائية .

وأدان المكتب الإعلامي، بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، ونُحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب المكتب الإعلامي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.