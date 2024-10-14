بينهم المفوض السامي.. كندا تطرد 6 دبلوماسيين هنود

طردت كندا 6 دبلوماسيين هنود من بينهم المفوض السامي بعدما اكتشفت الشرطة أدلة على نشاط إجرامي عنيف مستمر له صلة بالحكومة الهندية.



وبحسب"روسيا اليوم"، كانت الهند قد قالت في وقت سابق اليوم الاثنين إنها استدعت سفيرها ودبلوماسيين آخرين من كندا، بعد ساعات من رفضها إخطارا كنديا بأن السفير "محل اتهام" فيما يتعلق باغتيال ناشط من السيخ العام الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان إنها استدعت أيضا السفير الكندي في نيودلهي وأبلغته أن "الاستهداف الذي لا أساس له" للمفوض السامي الهندي أو السفير وغيره من الدبلوماسيين والمسؤولين في كندا "غير مقبول على الإطلاق، بحسب ما ذكرت وكالة "AP".

وقالت، "ليس لدينا ثقة في التزام الحكومة الكندية الحالية بضمان أمنهم... لذلك قررت حكومة الهند سحب المفوض السامي وغيره من الدبلوماسيين والمسؤولين المستهدفين".

يذكر أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال في سبتمبر من العام الماضي إن هناك مزاعم موثوقة بأن الحكومة الهندية لها صلات باغتيال الناشط هارديب سينغ نيجار من السيخ في كندا. ورفضت الهند هذا الاتهام ووصفته بأنه سخيف.

وكان نيجار قد قتل بالرصاص داخل شاحنته في يونيو 2023 بعدما غادر معبد السيخ الذي كان يرأسه في مدينة سوري.

وكان نيجار مواطنا كنديا ولد في الهند ويمتلك شركة سباكة، كما كان زعيما لما تبقى من حركة كانت قوية في السابق وكانت تسعى لإنشاء وطن مستقل للسيخ.

وصنفته الهند كإرهابي في عام 2020 وفي وقت وفاته كانت تسعى إلى اعتقاله بتهمة التورط في هجوم على كاهن هندوسي